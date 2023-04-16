В Великобритании отредактировали романы о Дживсе и Вустере, убрав «расовую терминологию»

Лондон, , 16:16 — REGNUM Романы английского писателя Пелама Гренвилла Вудхауса о Дживсе и Вустере были отредактированы издательством Penguin Random House перед выпуском нового тиража, правке подверглись «фрагменты с расовой терминологией», они были изменены или убраны, передаёт 16 апреля The Sunday Telegraph.

«В данном издании мы стремились в минимальной степени отредактировать термины, которые считаем неприемлемыми для сегодняшнего читателя», — сказано в предупреждении издательства.

Кадр из сериала «Дживс и Вустер»

Авторы материала сообщили, что редакторы Penguin Random House вносили в тексты Вудхауса аналогичные изменения и в 2022 году.

В августе 2020 года сообщалось, что роман Агаты Кристи «Десять негритят» во Франции выпустят с новым названием — «Их было десять». Был изменён и текст романа — слово «негр» и производные от него встречались в романе 74 раза. В Великобритании и США название романа в новых изданиях изменили ещё раньше, он выходит, как правило, под названием «И никого не стало».