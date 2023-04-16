Грозный, , 16:33 — REGNUM Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к православным жителям региона с пасхальным поздравлением. Текст опубликован в его Telegram-канале.

Верующая во время пасхальной службы в храме Михаила Архангела в Грозном © Елена Афонина/ТАСС

Кадыров подчеркнул, что в Чечне создают условия для того, чтобы представители разных религий жили в мире и благополучии.

«Нас всех объединяет вера в Бога. Это оказывает самое благоприятное влияние на наши взаимоотношения, побуждая нас уважать традиции и обычаи друг друга», — сказал глава региона.

Он отметил, что Пасха занимает особое место в духовной жизни верующих, наполняя их сердца светлыми и теплыми чувствами, милосердием и состраданием, верой и добром. Кадыров пожелал православным добра, счастья и благополучия.

«В Чеченской Республике созданы прекрасные условия, чтобы православные достойно смогли отметить этот праздник. Мы оказываем постоянную поддержку верующим христианам, содействуем их свободному вероисповеданию, оказываем им социальную и иную помощь», — также написал глава Чечни.

Как сообщало ИА REGNUM, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с поздравлением к руководителям православных церквей, также отмечающих Пасху 16 апреля. Он выразил радость от духовного единства с ними, пожелав здоровья, сил и Божьей помощи в служении, их благочестивой пастве — мира и спасения.

В телеобращении перед пасхальной службой патриарх Кирилл пожелал жителям России и Украины, чтобы Господь хранил их страны и укрепил мир и любовь между их народами.