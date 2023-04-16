Вашингтон, 16 апреля, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Большинство иностранных компаний, объявивших об уходе из России после начала специальной военной операции на территории Украины, продолжили работать в стране. Об этом пишет журналист газеты The Washington Post Робин Диксон.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Согласно результатам исследования Университета Санкт-Галлена в Швейцарии, к ноябрю 2022 года Россию покинуло менее 10% западных компаний.

Автор статьи отмечает, что некоторые компании объявили о приостановке или сокращении операций, другие же заявили о продаже российских активов. Однако по итогу иностранные предприятия до сих пор ищут покупателей и пытаются снизить стоимость своего ухода с российского рынка.

Диксон указала, что некоторые западные компании увеличили свою долю на рынке из-за ухода конкурентов. Журналист также подчеркнула, что предприятия сильно зависят от российского бизнеса и не хотят покидать Россию.

Как передавало ИА REGNUM, по словам министра финансов Антона Силуанова, для иностранных компаний планируется ввести налог в размере 10% на продажу бизнеса в России. При этом правительство сохраняет меры стимулирующего характера для бизнеса, независимо от того, кто является владельцем — иностранные или российские акционеры.