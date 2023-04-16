Москва, , 16:18 — REGNUM Жители 22-этажного дома на шоссе Энтузиастов в Москве бьют тревогу из-за огромных трещин, которые проходят по всей высоте здания. Об этом 16 апреля сообщает Telegram-канал SHOT.

Трещина в 22-этажном доме на шоссе Энтузиастов в Москве (с) ИА REGNUM

По его информации, из данной трещины выпадают кирпичи, при этом огромный кусок фасада весом в 60 тонн может рухнуть на дорогу.

По словам председателя ТСЖ, дом построен в 2002 году и введён в эксплуатацию в 2003 году. По оценкам специалистов, на восстановительные работы потребуется 240 млн рублей при том, что в фонде капремонта у товарищества собственников есть всего 40 млн рублей. Уточняется, что компания — застройщик объекта на протяжении семи лет находится в процессе банкротства, в 160 квартирах проживают 500 жильцов, которые пытаются решить вопрос при помощи профильных ведомств и СМИ.

Окно отходит от стены в 22-этажном доме на шоссе Энтузиастов в Москве (с) ИА REGNUM Трещина в 22-этажном доме на шоссе Энтузиастов в Москве (с) ИА REGNUM

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил переселять жильцов из аварийного жилья в деревянные дома. Для этого необходимо использовать дома промышленного производства. Начать расселение в них надо уже в 2023 году.