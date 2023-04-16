Оренбург, 16 апреля, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» одержал победу над «Оренбургом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 16 апреля в Оренбурге и завершилась со счётом 4:1.

Алексей Филиппов/РИА Новости Игрок ФК «Локомотив» Максим Глушенков

В составе «Локомотива» дубль оформил полузащитник Максим Глушенков, отличившийся на 10-й и 30-й минутах. Ещё по голу забили хавбек Наир Тикнизян на 26-й и нападающий Франсуа Камано на 55-й.

У «Оренбурга» точным ударом отметился форвард Дмитрий Воробьёв на третьей добавленной к первому тайму минуте.

В настоящее время «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 28 очков после 23 матчей. «Оренбург» идёт на восьмом месте с 33 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 апреля ЦСКА одержал победу над «Уралом» в матче 23-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.