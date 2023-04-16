Москва, 16 апреля, 2023, 16:11 — ИА Регнум. В результате боевых действий в Артёмовске подразделения частной военной компании «Вагнер» смогли взять под свой контроль два квартала города, расположенные на северо-западе и юго-западе населённого пункта. Об этом 16 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.

Евгений Биятов/РИА Новости Артемовск

«На донецком направлении штурмовыми отрядами «Вагнер» в ходе наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части города Артёмовска», — сообщил представитель ведомства.

Отмечается, что штурмовым подразделениям помогали войска ВДВ, сковывая действия ВСУ на флангах.

15 апреля в Минобороны заявили, что штурмовые отряды «Вагнера» в Артёмовске успешно продвинулись вперёд и завладели двумя кварталами на северной и южной окраинах города.

Ранее также стало известно, что бойцы группы «Вагнер» сражаются в западной части города за освобождение основного железнодорожного узла. Отмечается, что бойцы группы «Вагнер» отодвигают силы ВСУ из центральных кварталов Артёмовска на запад, сейчас основные бои идут за железнодорожный узел.