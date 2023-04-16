* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Киркоров ответил иноагенту Галкину на предложение отправиться на фронт в блестящих колготках

Москва, , 15:58 — REGNUM Певец Филипп Киркоров готов отправиться на передовую даже «в колготках», если это поможет спасти чью-то жизнь, заявление Киркорова цитирует Telegram-канал «НеМалахов».

Филипп Киркоров Дарья Драй © ИА REGNUM

«Ради сохранения мира, если это спасёт чью-то жизнь, то пойду и в колготках на передовую. Меня ничем не испугаешь», — сказал певец.

Так Киркоров ответил на высказывания Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который ранее предложил «отправить Филиппа на фронт в блестящих колготках», предположив, что это обеспечит перемирие на несколько дней.

Ранее сообщалось об оскорблениях Галкина* в адрес нескольких деятелей шоу-бизнеса в России, в частности юмориста Евгения Петросяна и певца SHAMAN. Жена Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что высказывания Галкина* не заботят ни её, ни её мужа, а SHAMAN (Ярослав Дронов) иронически поблагодарил иноагента за внимание к его творчеству.

Минюст включил Галкина в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. Галкин* регулярно делает антироссийские высказывания, а один из источников его финансирования — власти Украины, отметили представители ведомства.