Москва, 16 апреля, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с поздравлением к руководителям православных церквей, также отмечающих Пасху 16 апреля. Текст обращения опубликован Московским патриархатом.

Павел Бедняков/РИА Новости Патриарх Кирилл

Предстоятель Русской православной церкви пожелал им «с любовью заботиться о пастве и стремиться к утверждению мира и справедливым отношениям между странами и народами».

Поздравление адресовано патриарху Антиохийскому Иоанну X, патриарху Иерусалимскому Феофилу III, патриарху всея Грузии Илие II, патриарху Сербскому Порфирию, патриарху Румынскому Даниилу, патриарху Болгарскому Неофиту, архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве, митрополиту Чешских земель и Словакии Ростиславу, митрополиту всей Америки и Канады Тихону, архиепископу Охридскому и Македонскому Стефану.

Кроме того, поздравление получили главы Древних восточных церквей, которые в 2023 году отмечают Пасху 16 апреля. В том числе пожелания отправлены патриарху Коптскому Тавадросу II, главе Сирийской ортодоксальной церкви патриарху Мару Игнатию Ефрему II и патриарху Эфиопскому Абуне Матфию.

Патриарх Кирилл выразил радость от духовного единства с ними, пожелав здоровья, сил и Божьей помощи в служении, их благочестивой пастве — мира и спасения.

Как сообщало ИА REGNUM, в телеобращении перед пасхальной службой патриарх Кирилл пожелал жителям России и Украины, чтобы Господь хранил их страны и укрепил мир и любовь между их народами. По милости Бога все способны изменить мир к лучшему, напомнил, предстоятель РПЦ.