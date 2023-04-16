Казань, 16 апреля, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Казанский УНИКС одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в первом матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча прошла 16 апреля в Казани и завершилась со счётом 94:67.

Максим Богодвид/РИА Новости Матч УНИКС — «Зенит»

Самым результативным игроком матча стал защитник «Зенита» Калеб Хоумсли, набравший 25 очков. В составе УНИКСа наибольшую результативность показал форвард Джален Рейнольдс, на счету которого 16 очков.

Таким образом, УНИКС вышел вперёд в серии со счётом 1:0. Следующий матч состоится в Казани 18 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» впервые стал победителем Кубка России. В финале он одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 84:72.