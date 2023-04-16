Красноярск, 16 апреля, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Воскресенский «Химик» одержал победу над красноярским «Соколом» в первом матче финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча прошла 16 апреля в Красноярске и завершилась со счётом 3:0.

Максим Богодвид РИА Новости Хоккейный матч

В составе «Химика» шайбы забросили нападающие Фёдор Свечков на первой минуте, Матвей Заседа на 26-й и Павел Кукштель на 47-й. Вратарь команды Захар Виноградов сыграл «на ноль».

Таким образом, счёт в финальной серии ВХЛ стал 1: 0 в пользу «Химика». Следующий матч состоится 17 апреля в Красноярске.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил состав участников на сезон 2023/24. В турнире примут участие 23 клуба, в том числе тольяттинская «Лада», которая с 2018 года выступала в ВХЛ.