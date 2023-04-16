Москва, 16 апреля, 2023, 15:32 — ИА Регнум. На следующей неделе, 17–23 апреля, президент России Владимир Путин проведёт заседание Совета по развитию местного самоуправления, сообщили 16 апреля в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Ждём заседания Совета по развитию местного самоуправления, совещания с членами правительства и оперативного совещания с членами Совета безопасности», — сообщили в программе.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

В августе 2022 года президент утвердил состав совета по развитию местного самоуправления. Председателем стал сам глава государства, заместителем — премьер-министр Михаил Мишустин. Также в состав совета вошли глава администрации президента Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и другие.

14 апреля Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности. Обсуждался «чрезвычайно важный», по оценке президента, вопрос об информационной безопасности России.