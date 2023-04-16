Белгородская область, 16 апреля, 2023, 15:28 — ИА Регнум. В селе Терезовка Белгородской области снаряд ВСУ пробил крышу и повредил стены жилого дома. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова Последствия обстрела ВСУ села Терезовка Белгородской области

Жильцы ушли из дома до обстрела, никто не пострадал. На месте ЧП работают сотрудники аварийных и оперативных служб.

«Людей внутри, по счастливой случайности, не было: в великий праздник они были на кладбище», — отметил Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Новая Таволжанка в Белгородской области 15 апреля получила контузию 73-летняя женщина, пострадавшая из-за обстрела ВСУ. Снаряд прилетел в её дом. В повреждённом здании выбиты окна и разрушены стена. Женщине потребовалась медицинская помощь.

В пасхальную ночь ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет. Из-за обстрела погибла беременная женщина, пострадали шесть человек.