ВСУ обстреляли село Терезовка в Белгородской области
Белгородский губернатор Гладков: обстрелом ВСУ повреждён жилой дом в селе Терезовка
Белгородская область, 16 апреля, 2023, 15:28 — ИА Регнум. В селе Терезовка Белгородской области снаряд ВСУ пробил крышу и повредил стены жилого дома. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Жильцы ушли из дома до обстрела, никто не пострадал. На месте ЧП работают сотрудники аварийных и оперативных служб.
«Людей внутри, по счастливой случайности, не было: в великий праздник они были на кладбище», — отметил Гладков.
Как сообщало ИА REGNUM, в селе Новая Таволжанка в Белгородской области 15 апреля получила контузию 73-летняя женщина, пострадавшая из-за обстрела ВСУ. Снаряд прилетел в её дом. В повреждённом здании выбиты окна и разрушены стена. Женщине потребовалась медицинская помощь.
В пасхальную ночь ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет. Из-за обстрела погибла беременная женщина, пострадали шесть человек.