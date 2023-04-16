СК: стая бездомных собак насмерть загрызла ребёнка в Оренбурге

Оренбург, , 15:34 — REGNUM Ребёнок погиб в Промышленном районе Оренбурга в результате нападения стаи бездомных собак. Возбуждено уголовное дело, сообщает 16 апреля пресс-служба следственного управления СКР по Оренбургской области.

Бродячие собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

Собаки напали на ребёнка около гаражного кооператива на улице Кольцевой. Мальчик гулял неподалёку от своего дома. От полученных травм он скончался на месте.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по двум статьям: о халатности, повлёкшей по неосторожности смерть человека, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (293 и 238 УК РФ). Ход расследования находится на особом контроле руководителя следственного управления СКР по региону.

Очевидцы происшествия сообщили местным СМИ, что мальчик гулял возле гаражей вместе с другом. Сначала на них стала лаять одна собака, затем подбежала целая стая. Мальчик, испугавшись, побежал в ряды гаражей, там собаки повалили его на землю и загрызли. Мальчик выглядел на 6–9 лет.

Местные жители рассказали, что не раз наблюдали за большими стаями собак. Они неоднократно кусали людей.

Как сообщало ИА REGNUM, нападения собак, в том числе смертельные, регулярно происходят в разных регионах России. Зачастую жертвами агрессивных животных становятся дети. В Иркутске 8 апреля бездомные собаки напали на мальчика, его госпитализировали с рваными ранами. В феврале в Самаре чипированные собаки набросились на школьника во дворе жилого дома, их отогнали взрослые. В инциденте разбирается Следственный комитет. Осенью 2020 года тело погибшего в результате нападения собак восьмилетнего мальчика обнаружили в Петропавловске-Камчатском. Семья отсудила 6 млн рублей в качестве морального ущерба у городской службы благоустройства.