Париж, , 15:16 — REGNUM Французский политик, основатель «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен остаётся в больнице после госпитализации из-за предполагаемых проблем с сердцем, но чувствует себя нормально. Об этом его дочь, политик Марин Ле Пен сообщила 16 апреля в эфире телеканала LCI.

Жан-Мари Ле Пен © Алексей Витвицкий/РИА Новости

Ле Пен рассказала, что новости о состоянии её отца «обнадеживающие». Госпитализация связана с его преклонным возрастом и необходимостью определённых «корректив», но самое главное, что он «в порядке».

«Мой отец в хорошей форме идёт к своему 95-летию, время от времени требуется несколько поездок в больницу, чтобы внести какие-то коррективы», — сказала Ле Пен.

Она добавила, что пока не виделась с отцом, и предположила, что в больнице он пробудет недолго. Ле Пен не стала подтверждать, что отца госпитализировали из-за проблем с сердцем. Она попросила оставить ему «личную жизнь».

Марин Ле Пен возглавляет парламентскую фракцию «Национального объединения» в Национальном собрании — нижней палате парламента Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 94-летний Жан-Мари Ле Пен, который пять раз баллотировался на пост президента Франции, 15 апреля попал в больницу, предположительно, из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Больше года назад, в феврале 2022 года, его госпитализировали после лёгкой формы инсульта. В 2018 году политика госпитализировали трижды из-за непрекращающегося жара, а в июне 2021 года он встретил день рождения в больничной палате.