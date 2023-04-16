Правительство предложило учитывать цену Brent в экспортных пошлинах на нефть РФ, ограничив скидку

Москва, , 15:17 — REGNUM Правительство России предложило с июня 2023 года рассчитывать экспортные пошлины на нефть Urals с учётом не только её цены, но и стоимости эталонной Brent, ограничив при этом размер скидки на нефть из России. Об этом 16 апреля сообщило ТАСС, ссылаясь на соответствующий законопроект о поправках к закону о таможенном тарифе.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, при расчете вывозных таможенных пошлин на нефть предлагается учитывать не только среднюю цену Urals на мировых рынках нефтяного сырья (роттердамском и средиземноморском), но и North Sea Dated на рынке Северного моря. При этом анализ цены North Sea Dated предлагается проводить с 15 апреля.

«Если средняя цена на нефть сырую марки Urals на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском), рассчитанная за периоды мониторинга с 15 апреля по 14 мая 2023 года включительно, с 15 мая по 14 июня 2023 года включительно и за все последующие периоды мониторинга, сложилась ниже уменьшенной на 204,4 доллара и 182,5 доллара за одну тонну соответственно средней цены на нефть сырую марки North Sea Dated на рынке Северного моря, выраженной в долларах США за 1 тонну <…> то средняя цена на нефть сырую марки Urals на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) за этот период мониторинга принимается равной уменьшенной на 204,4 доллара за одну тонну и 182,5 доллара за одну тонну соответственно средней цене на нефть сырую марки North Sea Dated на рынке Северного моря», — цитирует агентство текст поправок.

Отмечается, что данный проект закона может быть рассмотрен комитетом Госдумы по бюджету и налогам 17 апреля.

Средняя цена Urals рассчитывается как среднее значение ежедневных цен (продажа и покупка) на нефть за все дни торгов на роттердамском и средиземноморском рынках, North Sea Dated — на рынке Северного моря. Уточняется, что рассчитывать ставки пошлин по новому принципу предлагается начать с 1 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, с марта начал действовать приказ министра энергетики России Николая Шульгинова о мониторинге цен на экспортную нефть. Новый механизм контроля вводится для улучшения эффективности налогообложения. Мониторинг цен нефти Urals будет проводиться по данным портов Усть-Луга и Приморск в Ленинградской области, Новороссийск в Краснодарском крае и на нефть ВСТО из порта Козьмино в Приморском крае.

По информации Минфина России, по итогам первых трёх месяцев 2023 года средняя цена на нефть марки Urals значительно снизилась в сравнении прошлогодними данными, составив $48,92 за баррель. Средняя цена по итогам марта 2023 года, как отметили в министерстве, составила $47,85 за баррель, что в 1,86 раза ниже, чем в марте прошлого года.

Согласно отчёту Минфина, нефтегазовые доходы российского бюджета за первый квартал 2023 года составили 1,6 трлн рублей, что на 45% меньше, чем за тот же период прошлого года. Подчёркивается, что в целом нефтегазовые доходы соответствуют динамике, которая была заложена в российский бюджет на текущий год.

По словам министра финансов Антона Силуанова, низкая стоимость нефти не скажется на исполнении бюджетных планов России, все обязательства будут выполнены. Глава ведомства отметил рост цены на нефть, но сказал, что это не является самым главным.