Кадыров: бойцы спецназа «Ахмат» пять дней отражали атаки в окружении возле Белогоровки

Грозный, , 15:16 — REGNUM Несколько военнослужащих чеченского спецназа «Ахмат» выстояли в условиях непрекращающихся атак со стороны ВСУ, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Он публиковал в своём Telegram-канале видео о бойцах, находившихся пять дней в окружении в районе Белогоровки.

Подразделение «Ахмата» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пять суток они воевали с противником, отражая одну атаку за другой, и уничтожили очень много врагов», — написал Рамзан Кадыров.

На записи заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов рассказал, что бойцов доставят в госпиталь. Командира группы с позывным Малой он назвал настоящим героем. Кадыров пояснил, что военнослужащий вызвал огонь на себя и осознанно был готов погибнуть. Благодаря грамотному обстрелу территории артиллеристами «Малому удалось вывести своих бойцов из окружения.

«Проявил настоящее мужество и героизм. Я очень рад, что ребята вырвались из окружения живыми. Безусловно, своими действиями они показали, что в спецназе «Ахмат» служат настоящие воины, которым по плечу задачи любой сложности», — отметил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он призвал вернуться на передовую бойцов, освобождённых 15 апреля из украинского плена. У чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену, отметил глава республики.

Он привёл в пример военного из Чечни Киргиза Мусиханова, который попал в плен с ранением, но, вернувшись, снова отправился в зону проведения спецоперации.