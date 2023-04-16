Кадыров: бойцы спецназа «Ахмат» выстояли после пяти дней в окружении
Кадыров: бойцы спецназа «Ахмат» пять дней отражали атаки в окружении возле Белогоровки
Грозный, 16 апреля, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Несколько военнослужащих чеченского спецназа «Ахмат» выстояли в условиях непрекращающихся атак со стороны ВСУ, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Он публиковал в своём Telegram-канале видео о бойцах, находившихся пять дней в окружении в районе Белогоровки.
«Пять суток они воевали с противником, отражая одну атаку за другой, и уничтожили очень много врагов», — написал Рамзан Кадыров.
На записи заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов рассказал, что бойцов доставят в госпиталь. Командира группы с позывным Малой он назвал настоящим героем. Кадыров пояснил, что военнослужащий вызвал огонь на себя и осознанно был готов погибнуть. Благодаря грамотному обстрелу территории артиллеристами «Малому удалось вывести своих бойцов из окружения.
«Проявил настоящее мужество и героизм. Я очень рад, что ребята вырвались из окружения живыми. Безусловно, своими действиями они показали, что в спецназе «Ахмат» служат настоящие воины, которым по плечу задачи любой сложности», — отметил Кадыров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее он призвал вернуться на передовую бойцов, освобождённых 15 апреля из украинского плена. У чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену, отметил глава республики.
Он привёл в пример военного из Чечни Киргиза Мусиханова, который попал в плен с ранением, но, вернувшись, снова отправился в зону проведения спецоперации.