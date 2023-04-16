Хартум, 16 апреля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Судана наносят авиаудары по штабу Сил быстрого реагирования в восточной части столицы страны — Хартума, передаёт 16 апреля Al-Hadath.

Об аналогичных авиаударах по штабу спецназа сообщалось и 15 апреля. Представители армии Судана заявляли, что сотрудники спецназа пытаются спастись бегством, смешавшись с гражданскими лицами.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Столкновения между армией и Силами быстрого реагирования Судана начались утром 15 апреля. Представители спецназа заявили, что армия напала на их штаб, представители армии — что спецназ пытался захватить штаб их командования.

Позднее представители спецназа заявили, что взяли под контроль два аэропорта, а также резиденцию главы государства. Командование армии эту информацию опровергло и в ответ заявило о нанесении авиаударов по основной базе спецназа и о взятии под контроль ещё семи их баз. СМИ сообщали о нескольких десятках погибших и нескольких сотнях раненных в ходе столкновений.

В посольстве России в Судане призвали стороны конфликта прекратить огонь и начать переговоры. С аналогичным заявлением выступили и в Организации Объединённых Наций. Информация о пострадавших в ходе столкновений гражданах России не поступала, отметили российские дипломаты.