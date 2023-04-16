«РВ»: в результате удара ВСУ по Донецку погибла беременная женщина
Донецк, 16 апреля 2023, 15:10 — REGNUM Погибшая в ходе ночного обстрела со стороны ВСУ жительница Донецка была беременной. Об этом 16 апреля сообщил Telegram-канал «Русская Весна Z: спецоперация на Украине и Донбассе».
В пасхальную ночь, когда прихожане находились на службе, ВСУ нанесли удар по центру Донецка, в район Свято-Преображенского кафедрального собора. В результате один человек погиб, ещё шесть человек пострадали.
«Погибшая в ночном обстреле дончанка была беременной», — сообщает Telegram-канал.
Как передавало ИА REGNUM, в результате попадания выпущенного со стороны ВСУ снаряда в детский сад произошло возгорание. Разрушения также зафиксированы на Крытом рынке, в близлежащих магазинах и аптеке. Российские боевые расчёты уже работают, чтобы нейтрализовать противника.
В пасхальную ночь ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет. При этом за 15 апреля ВСУ 34 раза обстреляли территории Донецкой Народной Республики, выпустив 150 боеприпасов.