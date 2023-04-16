Москва, 16 апреля, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Командные пункты двух бригад ВСУ поражены в ДНР и Запорожской области. Об этом 16 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Евгений Биятов/РИА Новости Работа армейской авиации в зоне проведения СВО

«В районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Зализничное Запорожской области поражены командные пункты 125-й и 102-й бригад территориальной обороны», — сказал Конашенков.

Также он отметил, что оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на купянском направлении российские военные пресекли действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп, а также поразили огнём артиллерии подразделения ВСУ. За сутки украинские войска потеряли до 35 военнослужащих, два автомобиля и гаубицу Д-20.