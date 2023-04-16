Москва, 16 апреля, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Долгожданный мир должен наступить после достижения Россией целей спецоперации и полного разгрома противника. Об этом заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал 16 апреля в своём Telegram-канале.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Дмитрий Медведев

Он поздравил православных верующих и всех российских граждан с праздником Пасхи и напомнил, что в Пасхальную седмицу принято желать мира.

«Я тоже желаю нашей стране и всем нашим людям долгожданного мира. Мира после достижения целей специальной военной операции и полного разгрома врага!» — подчеркнул Медведев.

Ранее политик пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому и его окружению судом мирским и божьим за притеснение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Медведев напомнил слова из Апокалипсиса, где говорится о бросании «в озеро огненное, горящее серою», зверя и лжепророка с его обольщающими «чудесами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред Совбеза заявил, что Украина прекратит своё существование, когда западные страны перестанут спонсировать киевский режим. По его мнению, Украина обречена на исчезновение из-за своей бесполезности для всех, включая собственных граждан.