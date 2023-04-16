Минобороны: ВС России уничтожили три склада боеприпасов ВСУ на краснолиманском направлении

Москва, , 14:50 — REGNUM Вооружённые силы России уничтожили за сутки три склада боеприпасов ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом 16 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Танк Т-90М «Прорыв» ведет стрельбу по позициям ВСУ © Алексей Майшев/РИА Новости

«В районах населённых пунктов Торское и Терны Донецкой Народной Республики уничтожены три склада боеприпасов ВСУ», — заявил представитель ведомства.

Сообщается, что потери противника на данном направлении составили 80 человек. ВСУ также лишились боевой бронированной машины, двух автомобилей и гаубицы Д-30.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проведения специальной военной операции России на донецком направлении штурмовые отряды «Вагнера» за минувшие сутки освободили ещё два квартала в Артёмовске. Речь идёт о кварталах, расположенных в северо-западной и юго-восточной частях города.