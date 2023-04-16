Москва, 16 апреля, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Порядка 145 военных украинской армии были уничтожены за сутки в боях на донецком направлении. Такие данные опубликованы 16 апреля Министерством обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 145 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также пусковая установка РСЗО «Ураган», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается также о поражении организовавших контратаку подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ под Малоильиновкой и безуспешной атаке 54-й украинской механизированной бригады возле села Сакко и Ванцетти в Донецкой Народной Республике.

«Ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 43 огневые задачи», — также отметили в Минобороны, рассказав о ситуации на донецком направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, также за прошедшие сутки бойцами ЧВК «Вагнер» были освобождены от украинских военных ещё два квартала в северо-западной и юго-восточной частях Артёмовска.

15 апреля российские военные на донецком направлении уничтожили пункт временной дислокации Иностранного легиона и склад боеприпасов украинской армии, а также поразили два опорных пункта с личным составом противника, рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.