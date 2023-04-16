Минобороны: ВС России пресекли действия трёх украинских ДРГ под Купянском

Москва, , 14:44 — REGNUM Российские военные на купянском направлении пресекли действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп, а также поразили огнём артиллерии подразделения ВСУ. Об этом сообщил 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО © Алексей Майшев/РИА Новости

Он уточнил, что артиллеристы «Западной» группировки войск поразили украинские подразделения в районах населённых пунктов Двуречная, Синьковка и Тимковка Харьковской области и у Стельмаховки в ЛНР.

Действия трёх украинских ДРГ пресечены у посёлка Новосёловское и села Куземовка в ЛНР, а также у села Масютовка в Харьковской области.

За сутки на купянском направлении войска Украины потеряли до 35 военнослужащих, два автомобиля и гаубицу Д-20.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Дмитрий Шепелявцев проинформировал о ликвидации на купянском направлении пяти украинских ДРГ, срыве двух ротаций подразделений ВСУ и уничтожении гаубицы Д-20 около села Кучеровка.