Тюменская область, 22 марта, 2004, 09:57 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате взрыва на участке завода по переработке бутадиена ОАО "Тобольский нефтехимический комбинат". Как сообщили в пресс-службе ГО и ЧС города Тобольска, 22 марта в 0:40 по местному времени в Тобольске произошел взрыв на участке завода по переработке бутадиена ОАО "Тобольскнефтехим", после чего произошло обрушение технологической установки.

В результате взрыва разрушился трубопровод сепаратора и возник пожар на площади 100 квадратных метров. На месте происшествия работал 61 сотрудник пожарной охраны, задействована 21 единица техники, девять сотрудников "скорой помощи", газоспасательная служба. В 7:35 по местному времени пожар был ликвидирован.

В результате взрыва погиб мужчина 1967 года рождения, еще один мужчина 1964 года рождения получил ожоги лица, рук, головы. Причина ЧП и ущерб устанавливается.