Corriere della Sera: поезд с 155-мм САУ M109 проследовал на восток через вокзал в Италии

Рим, , 14:44 — REGNUM Поезд с примерно двадцатью самоходными 155-мм артиллерийскими установками М109Л проследовал в восточном направлении через вокзал итальянского города Удине. Об этом 16 апреля сообщает газета Corriere della Sera

Поезд с боевой техникой Кадр из видео

По информации журналистов, утром 14 апреля на вокзале Удине по первому пути, ведущему с запада на восток, проезжал поезд с танками.

«Представьте себе потрясенные лица тех, кто был там в это время. Колонна проходит с небольшой скоростью, не более 5–10 км в час. Кто-то снимает сцену: на вагонах спецтранспорта мы видим около двадцати самоходных 155-мм гаубиц М109Л», — говорится в публикации.

Отмечается, что очевидцы не заметили на боевых машинах каких-либо знаков либо идентификационных номеров.

«Поэтому невозможно узнать, в каком направлении, даже если все указывает на то, что конечным пунктом назначения является Украина», — отмечают журналисты.

Как передавало ИА REGNUM, по словам министра Вооружённых сил Франции Себастьена Лекорню, Париж намерен увеличить в два раза количество снарядов натовского калибра 155 мм, поставляемых Киеву. По словам Лекорню, в ближайшее время Франция также поставит на Украину зенитный ракетный комплекс SAMP/T. Министр подчеркнул, что система, разработанная совместно с Италией, стоит несколько млн евро.