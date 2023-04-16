Москва, 16 апреля, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Вопросы на тему специальной военной операции на территории Украины включат в задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

По информации ведомства, соответствующие вопросы будут включены в экзамен после появления во всех школах России новых учебников.

«Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы… в контрольно-измерительные материалы государственной итоговой аттестации соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала», — говорится в сообщении.

В ноябре 2022 года глава Министерства просвещения Сергей Кравцов заявил, что новый учебный курс по новейшей истории для девятых классов школ включает специальную военную операцию (СВО) и принятие в состав Российской Федерации новых территорий. В январе министр рассказал, что новый учебник может появиться в школах со следующего учебного года. В апреле он добавил, что учебное пособие для старшеклассников раскроет причины начала спецоперации России на Украине.