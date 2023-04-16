СК выяснит обстоятельства смерти актёра Вадима Волкова, которого, предположительно, сбил самокат

Санкт-Петербург, , 14:29 — REGNUM Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК по Петербургу установить обстоятельства гибели актёра Вадима Волкова, а при наличии оснований — незамедлительно возбудить уголовное дело, сообщили в СК 16 апреля.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Как стало известно, актер скончался 9 апреля 2023 года. В социальных сетях появилась информация, что артист был сбит молодым человеком на электросамокате. Пользователями отмечается, что 18-летний водитель самоката находился в состоянии алкогольного опьянения», — заявили представители Следственного комитета.

В СК также напомнили, что электросамокаты — источник повышенной опасности на дорогах. По инициативе комитета были внесены соответствующие изменения в ПДД, однако случаи травмирований в результате агрессивной езды на этом виде транспорта вновь участились, добавили в ведомстве.

Вадим Волков, артист петербургского Молодёжного театра на Фонтанке, скоропостижно скончался 9 апреля в возрасте 59 лет. О причинах смерти артиста представители театра не сообщали.