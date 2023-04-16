Мелитополь, 16 апреля, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Провокацию в Запорожской области готовят ВСУ при поддержке западных СМИ. Об этом 16 апреля сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он отметил, что, по данным разведки, французские журналисты приехали в район населённого пункта Гуляйполе. Предполагается, что они должны снять сюжеты о том, что российские войска якобы обстреливают гражданские объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев заявил, что на купянском направлении российские военные ликвидировали пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Кроме того, артиллеристы сорвали две ротации подразделений ВСУ на передовых позициях.