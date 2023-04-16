Москва, , 14:15 — REGNUM Антироссийскую провокацию устроил солист и основатель панк-рок-группы «Наив» Александр «Чача» Иванов на концерте в Москве. Фрагмент видеозаписи с его выступлением доступен для просмотра в Сети.

Александр Иванов © Александр Рюмин/ТАСС

Во время концерта 15 апреля Иванов, известный антироссийскими взглядами, был одет в футболку с надписью «Маша Москалёва». Он рассказал зрителям о том, как семью школьницы из Тульской области якобы преследуют за антироссийский рисунок девочки. Эту историю активно продвигают западные СМИ.

Зрители сопровождали речь Иванова нецензурными криками.

Организаторы отказались отменять концерт, несмотря на многочисленные жалобы пророссийски настроенных пользователей Сети. Накануне концерта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе клуба «1930 MOSCOW», что отмены шоу не будет, а опасений из-за возможных провокаций нет.

Ранее депутат муниципалитета города Ярославля Любовь Сурова добилась, чтобы группа «Наив» не смогла выступить в двух городах: Ярославле и Череповце. Коллектив группы не только осудил российскую спецоперацию на Украине, но и не раз позволял себе грубые высказывания в адрес РФ.

Сурова подчеркнула, что тем, кто презирает русский народ, не следует брать от него деньги. Иначе получается, что чёткая политическая позиция действует лишь до момента, пока это выгодно.

«Но как только деньги заканчиваются, тут же принципы растворяются», — заявила Сурова.

Вместе с тем в Сети продолжает циркулировать открытое письмо Иванова с обвинениями в адрес президента России Владимира Путина. При этом ранее музыкант заявлял, что не будет давать концерты, пока продолжается конфликт на Украине.