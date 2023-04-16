Хуснуллин: программа развития новых регионов России доработана и вскоре будет утверждена

Москва, , 14:24 — REGNUM Программу социально-экономического развития новых регионов России готовятся утвердить в правительстве на следующей неделе. Об этом заявил 16 апреля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своём Telegram-канале.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что программа была доработана, все разногласия по ней — сняты. Документ касается Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, включённых в состав России осенью 2022 года.

«Серьёзный получился такой комплексный документ, внесли его в правительство, надеемся, на следующей неделе утвердим его», — сказал Хуснуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, утвердить программу социально-экономического развития новых регионов России президент Владимир Путин поручил в январе. Задача должна была быть выполнена до 31 марта.

Президент также распорядился ускорить интеграцию вошедших в состав РФ субъектов в правовое пространство. В том числе эта работа идёт в системе образования, в феврале главой государства был подписан соответствующий документ.