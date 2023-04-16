Берлин, 16 апреля, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Федеральное ведомство по уголовным делам Германии к середине апреля 2023 года собрало 337 сообщений о военных преступлениях, совершенных на территории Украины, передаёт 16 апреля Welt am Sonntag.

Daniel Kalker/DPA/TASS Рейхстаг

Ранее с соответствующим запросом в правительство Германии обратился депутат бундестага Гюнтер Крингс. Ведомство опросило почти 100 свидетелей, большинство из них — беженцы с Украины, а также граждане Германии, воевавшие на стороне ВСУ.

Ведомство по уголовным делам предоставило властям Украины средства для фиксации следов преступлений, сказано в публикации. Кроме того, представители прокуратуры Германии проводили консультации с коллегами с Украины.

Министр юстиции Германии Марко Бушман ранее заявил, что создание специального трибунала по Украине возможно, но для предъявления обвинений необходимо собрать свидетельские показания.

8 апреля в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине заявили, что власти Украины готовят масштабную информационную провокацию, направленную на дискредитацию России, цель которой — отвлечь внимание общественности от военных преступлений Вооружённых сил Украины.