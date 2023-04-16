Донецк, 16 апреля, 2023, 14:03 — ИА Регнум. На ночном пасхальном богослужении в Донецке, в котором приняли участие жители города и военнослужащие, была душевная, домашняя атмосфера. Об этом сообщил один из российских военнослужащих, соответствующее видео опубликовала пресс-служба Министерства обороны России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Свеча

«Очень легко, атмосфера домашняя, по-свойски, душевно, хорошо, приятно! В прекрасном настроении», — поделился своими впечатлениями военнослужащий Михаил.

Отмечается, что в настоящее время на передовой в зоне СВО находятся священнослужители из разных регионов России: из Якутии, Кемерово, Алтая, Башкирии.

«Не мог сидеть дома, когда идёт война. Хотел внести свою лепту в победу», — отметил Иерей Василий из Якутии.

«Ребята, мы делаем правое дело, с нами Бог, мы победим!» — подчеркнул замкомандира стрелковой роты Анна Илясова.

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Как передавало ИА REGNUM, в пасхальную ночь, когда прихожане находились на службе, ВСУ нанесли удар по центру Донецка, в район Свято-Преображенского кафедрального собора. Известно об одном погибшем и шестерых пострадавших. В результате попадания выпущенного со стороны ВСУ снаряда в детский сад произошло возгорание. Разрушения также зафиксированы на Крытом рынке, в близлежащих магазинах и аптеке.