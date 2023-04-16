В Мелитополе пасхальные богослужения начались с учётом комендантского часа

Мелитополь, , 13:47 — REGNUM Частица Благодатного огня из Иерусалима доставлена в храм Мелитополя. Пасхальные богослужения проводятся в Запорожской области с учётом комендантского часа, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий 16 апреля в Telegram-канале.

Монастырь Святого Саввы Освящённого © Сергей Мальгавко/ТАСС

В монастырь Святого Саввы Освящённого в Мелитополе огонь привезли из Бердянска, куда его на автомобиле доставили из Ростова-на-Дону. В Ростове самолёт с Благодатным огнём встречали священнослужители, рассказали журналистам в областной администрации.

«Преодолев много километров, частичка благословенного огня прибыла к нам, и Благодатный огонь зажёгся в храмах Запорожской области», — написал Балицкий.

Ранее администрация области распорядилась сократить комендантский час. Прежде он действовал с 21:00 до 05:00, а с 14 апреля длится с 22:30 до 05:00.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что пасхальные богослужения в Запорожской области начались 16 апреля с учётом комендантского часа с 05:00.

В ночь на Пасху в православных церквях около полуночи совершают крестный ход, после него начинается торжественное богослужение.

Как сообщало ИА REGNUM, Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме в храме Гроба Господня в Великую субботу накануне Пасхи. В этом году она выпала на 15 апреля. В московский храм Христа Спасителя частицу Благодатного огня успели доставить к окончанию пасхального богослужения. Ранее патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в своём телеобращении пожелал жителям России и Украины, чтобы Господь хранил их страны, укрепил мир и любовь между их народами. Президент России Владимир Путин, присутствовавший на пасхальной службе, поздравил православных с праздником и назвал церковь прочной духовной опорой в условиях серьёзных вызовов.