Киев, 16 апреля, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Власти Украины не называют число погибших за время конфликта военнослужащих ВСУ, но это число меньше, чем количество жертв землетрясения 2023 года в Турции, заявил 16 апреля в интервью La Razon министр обороны Украины Алексей Резников.

Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press Могилы украинских солдат

«Их (жертв. — Прим. ред.) число значительно меньше российских», — добавил Резников.

Жертвами землетрясения в Турции и Сирии в феврале 2023 года стали, по данным властей этих стран, около 60 тысяч человек (в Турции — чуть более 50 тысяч человек). Ещё 130 тысяч человек пострадали.

В марте 2023 года Politico со ссылкой на высокопоставленные американские источники сообщил, что ВСУ за время конфликта потеряли убитыми более 100 тысяч человек. С такой же оценкой в конце 2022 года выступила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Власти Украины официально признают погибшими лишь небольшую часть тех, кто умер в бою, многие числятся пропавшими без вести, отмечали ранее украинские СМИ. Кроме того, ВСУ зачастую даже не забирают тела погибших, в частности, так происходит в Артёмовске, отмечали российские военнослужащие и представители властей ДНР.