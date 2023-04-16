Киев, , 13:54 — REGNUM На 17 апреля запланированы переговоры между представителями органов власти Украины и Польши по решению проблемы, связанной с транзитом украинского зерна. Об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский изданию «Клименко. Тайм».

Украинское зерно © Florian Gaertner/picture alliance/photothek/ТАСС

Он подчеркнул, что в Киеве осознают сложности, с которыми столкнулись польские аграрии.

«Мы все понимаем, кто является причиной всего этого. Но каждый человек в мире знает, что сложнее всего украинским фермерам», — сказал Сольский.

Он выразил надежду, что переговоры между Киевом и Варшавой завершатся конструктивно.

Как сообщало ИА REGNUM, фермеры в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии недовольны отсутствием пошлин на поставки украинского зерна в рамках зерновой сделки и требуют либо вернуть ограничения, либо смягчить решение ЕС о приостановке действия пошлин и импортных квот на поставку украинской продукции.

В Польше фермеры собираются на массовые акции протеста. Они возмущены, что зерно из Украины оседает в стране и приводит к сильному снижению цен на местную продукцию, которая является гораздо более качественной, чем украинская. Решение приостановить поток зерна с Украины в Польшу комментаторы посчитали очень запоздалым. По их мнению, год бездействия польских властей сильно повлиял на местных фермеров.