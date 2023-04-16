Санкт-Петербург, , 13:39 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в изнасиловании студентки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации журналистов, к стражам порядка обратилась 21-летняя студентка одного из университетов города. По её словам, после отдыха в ночном клубе друзья вызвали ей такси. В момент следования в сторону города Мурино, она поняла, что не может заплатить за поездку, в связи с этим водитель такси высадил её из машины и уехал.

Отмечается, что дальнейшие события той ночи, девушка запомнила плохо, так как находилась в нетрезвом состоянии.

Согласно данным телеканала, 15 апреля в период 01:20 до 05:00 неизвестный на автомобиле привёл потерпевшую на пустырь около Московского шоссе и изнасиловал её. После этого он довёз девушку до пункта взимания платы, 668 км трассы М-11, где высадил.

Отмечается, что после произошедшего пострадавшая обратилась за помощью к врачам.

По информации журналистов, стражи порядка уже установили автотранспортное средство, на котором передвигался подозреваемый.

Уточняется, что автомашина, в которой находились 36-летний и 44-летний мужчины, была остановлена в городе Торжок Тверской области.

«44-летний мужчина из авто, по предварительным данным, и был насильником. Его задержали», — говорится в публикации.

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