Kyodo: министры энергетики стран — членов G7 не смогли договориться о сроках отказа от угля

Токио, , 13:38 — REGNUM Министрам энергетики и окружающей среды стран — членов «Большой семёрки» (G7) за два дня бурных обсуждений не удалось прийти к консенсусу по вопросам использования угля для производства энергии. Переговоры велись в японском городе Саппоро. Об этом 16 апреля сообщает агентство Kyodo.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что Великобритания и Канада высказывались за полное прекращение использования угля, однако власти Японии не согласились на уступки в установлении окончательной даты по отказу от этого сырья.

Агентство отмечает, что у азиатской страны недостаточно ресурсов для обеспечения себя всеми необходимыми объёмами энергии. Предполагается, что Японии потребуется использовать уголь, по меньшей мере, значительную часть 2030-х годов.

Между тем участники встречи договорились ускорить процесс поэтапного отказа от газа, угля и нефти, чтобы добиться углеродной нейтральности к 2050 году. Также представители стран — членов G7 обсудили использование водорода в энергетике, обеспечение энергетической безопасности, гарантии стабильных поставок лития и кобальта.

Kyodo напомнило, что 16 апреля в Каруидзаве начали собираться для переговоров главы МИД G7.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз на встрече глав внешнеполитических ведомств стран — членов «Большой семёрки» (G7) представит заместитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Энрике Мора.

Сообщается, что Мора прибыл на место проведения встречи на скоростном поезде «Синкансен» вместе с другими министрами иностранных дел G7. Их встретил губернатор префектуры Нагано Сюити Абэ.