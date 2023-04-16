Донецк, 16 апреля, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Россия отомстит за обстрел Донецка со сторону ВСУ в пасхальную ночь, заявила 16 апреля уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Евгения Новоженина/РИА Новости Татьяна Москалькова

«В пасхальную ночь нацисты выпустили по Донецку 20 ракет. Безбожные сволочи в своём репертуаре — бьют по мирному населению. Отомстим!» — написала Москалькова в своём Telegram-канале.

В результате обстрела собора в центре Донецка во время пасхальной службы в ночь на 16 апреля один человек погиб и шестеро получили ранения. Также от обстрелов пострадали здание детского сада, магазины, аптека и крытый рынок.

По данным Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Следственный комитет начал расследовать факты обстрелов.