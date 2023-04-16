Мончегорск, Мурманская область, , 13:28 — REGNUM Лыжник Сергей Устюгов, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ, выиграл гонку на 70 км свободным стилем на чемпионате России — 2023. Гонка прошла 16 апреля в Мончегорске Мурманской области.

Сергей Устюгов © Павел Бедняков/РИА Новости

Устюгов преодолел дистанцию за 2 часа 34 минуты 55,3 секунды.

Второе место занял представитель Московской области Дмитрий Кондрашов, отставший от победителя на 4,1 секунды. Замкнул тройку представляющий Татарстан Сергей Волков, его отставание составило 47,5 секунды.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля лыжница Наталья Непряева из Архангельской области выиграла гонку на 50 км свободным стилем на чемпионате России. Она преодолела дистанцию за 2 часа 2 минуты 42,2 секунды. Гонка прошла в Апатитах Мурманской области.