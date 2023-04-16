СК РФ расследует обстрелы ВСУ центра Донецка в пасхальную ночь, во время которых погибла женщина

Москва, , 13:19 — REGNUM Следственный комитет РФ расследует факты обстрелов центра Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь. Об этом 16 апреля сообщается в Telegram-канале ведомства.

Здание аптеки, поврежденное в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь © Сергей Батурин/РИА Новости

«Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов украинскими боевиками Донецкой Народной Республики, а также территории Белгородской и Курской областей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, женщина погибла в результате обстрела собора в центре Донецка во время пасхальной службы. Шесть человек ранены, включая иподиакона храма Вознесения.

Также от обстрелов пострадали здание детского сада, в котором начался пожар, а также магазины, аптека и крытый рынок.

Кроме того, обстрелам подвергались жилые кварталы города Ясиноватой в ДНР и приграничные территории Белгородской и Курской областей. А беженец из Артёмовска рассказал о зверствах ВСУ, которые не давали мирным жителям тушить горящие дома после попадания снарядов, били из пулемётов по дверям и окнам и забрасывали гранатами подвалы с людьми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около собора в центре Донецка в пасхальную ночь погибла женщина в результате украинского обстрела. Врио главы ДНР Денис Пушилин написал, что в пасхальную ночь ВСУ нанесли удар по центру Донецка, один человек погиб и шесть пострадали. По информации Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня.