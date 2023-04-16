Брянск, , 13:21 — REGNUM В Брянске были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, рядом с которыми лежала взрывчатка. Об этом 16 апреля сообщает Telegram-канал Baza.

Украинский БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его информации, обломки неизвестного беспилотника самолетного типа лежали в лесу, примерно в 5 км от дома №100 по улице Абашева. Их обнаружил один из местных жителей.

«Среди обломков лежала и бомба — предположительно, беспилотник нёс заряд из пластичного взрывчатого вещества», — говорится в публикации.

Как передавало ИА REGNUM, в Белгородской области возле границы с Украиной сотрудники погранслужбы посадили на землю три беспилотных летательных аппарата, отправленных в Россию украинской армией. Дроны нейтрализовали с помощью электронных ружей.