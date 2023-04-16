Иваново, , 13:11 — REGNUM Водитель большегрузного автомобиля, покончивший с собой после совершения ДТП под Иваново, уходил от полицейской погони. Об этом сообщает 16 апреля портал «76.ru».

Сотрудники ДПС Дарья Антонова © ИА REGNUM

Фура марки «Мерседес» на большой скорости въехала в город Иваново со стороны Ярославля. За рулём находился 37-летний ярославец. Водитель проигнорировал требования полицейских остановиться. Предположительно, у себя в регионе он ранил человека ножом в ходе конфликта.

Полицейские отправились в погоню за нарушителем. Фура сбила легковой автомобиль «Киа-Рио» и вылетела с дороги. Очевидцы назвали грузовик «бешеной фурой».

Некоторые свидетели рассказали о якобы перестрелке водителя с сотрудниками ДПС, но правоохранители эту информацию опровергли. Момент столкновения автомобилей попал на видео, в кадре видны полицейские машины с мигалками, преследующие грузовик.

«Предполагаемый виновник ДТП на неоднократные требования прибывших полицейских выйти из кабины не реагировал», — сообщили в полиции.

Водитель отказался выходить из кабины и прямо в грузовике покончил с собой. Пассажирка легковой машины серьёзно пострадала в ДТП, её увезли на скорой.

Управление СКР по региону приступило к проверке по факту самоубийства водителя фуры. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля произошло в районе посёлка Ново-Талицы вечером 15 апреля.