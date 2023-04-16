Санкт-Петербург, 16 апреля, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин не поддержал активистов, которые сорвали флаг Украины с флагштока около штаб-квартиры Межпарламентской ассамблеи (МПА) государств — участников СНГ, обратив внимание на то, что спецоперация проводится не против Украины, а за Украину. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Илья Питалев/РИА Новости Григорий Карасин

«Поспорю с теми, кто гневно осуждает наличие флага Украины перед Таврическим дворцом в Петербурге, где он соседствует с другими флагами стран СНГ», — написал сенатор.

Он пояснил, что Украина формально не выходила из Содружества, в связи с этим флаг этой страны вполне обоснованно вывешен совместно с другими перед штаб-квартирой Парламентской ассамблеи СНГ.

«Но важнее усвоить и другое. Наша специальная операция ведётся не против Украины, а за Украину. За возвращение этой страны и её народа в лоно здравого смысла и добрососедских отношений с Россией и другими странами Содружества. Без западного диктата и НАТО», — обратил внимание Карасин.

Он добавил, что нагнетание страстей и срывание флагов очень сильно походит на то, что делают с российскими святынями неонацисты на Украине и на Западе.

«Наша Родина должна жить своим умом и не копировать идиотизм врагов! Это поможет нашей Победе!» — в заключение написал сенатор.

Как передавало ИА REGNUM, около Таврического дворца в Санкт-Петербурге, где 14 апреля открылась Межпарламентская ассамблея (МПА) стран СНГ, был сорван флаг Украины.

По информации СМИ, молодой парень пробрался на территорию Таврического дворца, перепрыгнув через забор, и спустил украинский флаг с флагштока. Было установлено, что на такой шаг пошли представители партии «Другой России Э. В. Лимонова».