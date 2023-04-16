На купянском направлении ВС России ликвидировали пять диверсионных групп ВСУ

Купянск, Украина, , 13:13 — REGNUM На купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» ликвидировали пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ. Об этом сообщает офицер пресс-центра группировки Дмитрий Шепелявцев.

Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО © Алексей Майшев/РИА Новости

«В течение дня на купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили пять ДРГ противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й и 105-й отдельных бригад территориальной обороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что артиллеристы группировки сорвали две ротации подразделений ВСУ на передовых позициях около населённых пунктов Стельмаховка и Двуречная.

Уточняется, что расчёт самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» уничтожил укрытие ВСУ. В результате контрбатарейной борьбы ВС России с помощью реактивных систем залпового огня «Град» и гаубиц «Мста-С» уничтожили артиллерийскую гаубицу Д-20 около населённого пункта Кучеровка.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма заявил, что Вооружённые силы России на донецком направлении поразили пункт временной дислокации Иностранного легиона. По его словам, на донецком направлении артиллерийским подразделением Южной группировки войск нанесён ряд огневых налётов, так, в результате одного из налётов было нанесено поражение пункту временной дислокации Иностранного легиона около населённого пункта Архангельское.