Донецк, 16 апреля, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета России расследуют уголовные дела, возбуждённые по факту обстрелов Донецкой Народной Республики. Об этом пресс-служба СК РФ сообщила 16 апреля в Telegram-канале ведомства.

Сергей Батурин/РИА Новости Фрагмент ракеты после обстрела центра Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь

Расследуются атаки, в результате которых погибла женщина, были ранены два человека, получили повреждения здания больницы и детского сада. В том числе из-за обстрелов пострадал подросток. Жительница ДНР умерла в результате удара ВСУ по Петровскому району Донецка.

«Следственный комитет зафиксирует и расследует указанные факты в целях установления и привлечения к ответственности всех причастных к этому лиц», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля Следственный комитет России предъявил обвинения бывшему министру обороны Украины Степану Полтораку. Его намерены привлечь к ответственности за обстрелы Донбасса, в результате которых погибли или были ранены 1,5 тысячи мирных жителей. Экс-министра также считают виновным в разрушении инфраструктуры Донецкой и Луганской Народных Республик в результате атак.

Ранее СК России заочно обвинил руководство Генштаба ВСУ в гибели мирных жителей Донбасса. Обвинения предъявлены замначальника Генштаба ВСУ Александру Локоте и заместителю командующего Сухопутными войсками Украины Андрею Грищенко.