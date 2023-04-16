Москва, 16 апреля, 2023, 12:52 — ИА Регнум. После публикации видео с осквернением Корана в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе московского управления МВД России.

Максим Захаров/РИА Новости Коран

Отмечается, что в ходе мониторинга полицейские выявили видеоролик, на котором запечатлено осквернение Корана. Предположительно событие произошло на территории Восточного округа Москвы.

«В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств, а также установление и задержание подозреваемого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что провокатор, сжёгший Коран у Белого озера в Москве, будет найден и понесёт заслуженное наказание.

Видео с осквернением Корана появилось в соцсетях. Инцидент произошёл недалеко от Святого озера, где планировалось строительство мечети, которое вызвало волнение среди москвичей, поскольку озеро почитается христианами. Мэр Москвы Сергей Собянин позднее сообщил, что для возведения мечети найдено другое место.