Рим, 16 апреля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Капитан итальянского футбольного клуба «Лацио» Чиро Иммобиле утром 16 апреля попал в серьёзное ДТП. Авария произошла в Риме, сообщил телеканал RaiNews24.

Massimo Insabato/Zuma/TASS Чиро Иммобиле

По данным свидетелей, внедорожник Land Rover, которым управлял футболист, врезался в трамвай на перекрестке в районе Прати. Сообщается, что удар был настолько сильным, что трамвай сошёл с рельсов.

По словам самого чемпиона Европы, ни он, ни его дочь, находившаяся в тот момент в автомобиле, не пострадали.

«У меня только болит рука», — заявил 33-летний спортсмен.

Между тем водителю трамвая и двоим пассажирам потребовалась медицинская помощь, их госпитализировали.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Согласно первым показаниям свидетелей, трамвай проехал перекрёсток на красный сигнал светофора.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Исламабаде получил несовместимые с жизнью травмы министр по делам религии и межконфессионального согласия Пакистана муфтий Абдул Шакур. По данным СМИ, министр погиб в ДТП 15 апреля, в автомобиле он находился один.