Полковник Макгрегор: наращивая тяжёлое вооружение, Пентагон совершил ошибку

Вашингтон, , 13:02 — REGNUM Американские власти неправильно спланировали развитие системы вооружений, и это стало заметно на фоне конфликта на Украине. Такое мнение высказал экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в опубликованном в YouTube интервью журналисту Натали Брунелл.

По словам офицера, особую опасность неправильное планирование представляет в условиях критической экономической обстановки в США, от которой зависит финансирование министерства обороны. По его мнению, нынешнее военное учреждение США остается трагически блестящей данью Второй мировой войне.

Он пояснил, что США всё ещё строит надводные флоты, авианосные боевые группы, создаёт большие громоздкие армейские дивизии, которые слишком тяжелы для перемещения и подъёма.

«Но, что ещё хуже, мир больше не воюет таким образом, и это одна из вещей, на которую мы должны обратить внимание. То, что происходит на Украине, в корне меняет ваш взгляд на вещи. Это огромная проблема», — обратил внимание американский офицер.

По его словам, вопрос обороны в США превратился в коренной интерес конкретных элит, которые вложились в вооружение американских вооружённых сил, при этом в стране наблюдается обесценивание угрозы.

«Вы хотите сохранить это чудовищное военное ведомство, и вы продолжаете настаивать на том, что это жизненно необходимо, потому что если что-то не будет потрачено хоть на десять центов меньше или на десять миллиардов меньше, мы рискуем быть завоёванными, захваченными и уничтоженными», — к такому выводу пришёл Макгрегор.

Он обратил внимание на то, что Вашингтон ошибочно продолжает рассматривать Россию через призму холодной войны, принимая ее за прежний Советский Союз, а это мешает построению нормальных отношений.

Как передавало ИА REGNUM, по словам бывшего советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, конфликт на Украине закончится подписанием соглашения о нейтралитете той части территорий, которую сохранит за собой киевский режим.

«Конфликт закончится после того, как Россия и Европа подпишут мирное соглашение, основанное на некоем подобии австрийского нейтралитета для той территории Украины, что останется под контролем Киева», — считает эксперт.