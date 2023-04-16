Reuters: в Судане крупнейший провайдер по распоряжению властей заблокировал интернет

Хартум, , 12:48 — REGNUM Крупнейшая международная телекоммуникационная компания MTN заблокировала интернет в Судане, передаёт 16 апреля Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

Интернет Иван Шилов, ИА REGNUM

«Интернет заблокирован компанией по распоряжению государственного регулятора», — сказано в сообщении.

Столкновения между армией и Силами быстрого реагирования Судана начались утром 15 апреля. Представители спецназа заявили, что армия напала на их штаб, представители армии — что спецназ пытался захватить штаб их командования.

Позднее представители Сил быстрого реагирования заявили, что взяли под контроль аэропорты в Хартуме и Мерове, а также Дворец республики (резиденцию главы государства). Командование армии эту информацию опровергло и в ответ заявило о нанесении авиаударов по основной базе спецназа и о взятии под контроль ещё семи баз Сил быстрого реагирования. Сообщалось о нескольких десятках погибших в ходе столкновений.

В посольстве России в Судане призвали стороны конфликта прекратить огонь и начать переговоры, а сограждан, находящихся в Судане, — сохранять спокойствие и не покидать свои дома. Информация о пострадавших в ходе столкновений гражданах России не поступала, отметили дипломаты.